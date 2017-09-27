СБУ прекратила антитеррористические учения в Виннице из-за взрывов в Калиновке

Служба безопасности Украины решила прекратить антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице из-за взрывов на складе боеприпасов вблизи города Калиновка.

Об этом сообщается на странице СБУ в социальной сети Facebook.

"Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным происшествием в регионе", - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеПорошенко созывает военный кабинет из-за взрывов боеприпасов в Калиновке

"Накануне учений управление СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении плановых тренировок с 26 сентября представителями СБ Украины, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны. Антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что проведение таких учений предусмотрено действующим законодательством. В сентябре подобные учения прошли в Николаевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ, ВСУ и МВД накануне пожара на складе боеприпасов в Калиновке проводили в Винницкой области контрдиверсионную операцию. Чтобы избежать паники и слухов она проводилась под видом "антитеррористических учений". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

"26-27 сентября на территории области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об обучении была опубликована СБУ по 8:00 до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии ни была точно установлена", - написал журналист.

Напомним, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.