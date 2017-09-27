Накануне пожара в Винницкой области проводили контрдиверсионную операцию – журналист

СБУ, ВСУ и МВД накануне пожара на складе боеприпасов в Калиновке проводили в Винницкой области контрдиверсионную операцию. Во избежание паники и слухов она проводилась под видом "антитеррористических учений". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

"26-27 сентября на территории Винницкой области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об учениях была опубликована СБУ за восемь часов до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена", - написал журналист на своей странице в Facebook в ночь на среду, 27 сентября.

Бутусов также отметил, что локализовать возгорание уже невозможно, взрывы боеприпасов продолжаются и усиливаются.

"Никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. Следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов, и тогда удастся оценить размер беды", - добавил он.