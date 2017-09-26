Забитый до смерти в собственном доме глава "Киевоблэнерго" жил на пустынной окраине села (фото)

15:34, 26 сентября 2017
Происшествия
773 0

Дом Полывяного расположен на безлюдной окраине населенного пункта Белогородка.

Дом Полывяного под Киевом / фото Эспрессо

Журналисты показали дом убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Скорее всего, причиной такого дерзкого нападения на дом председателя правления "Киевоблэнерго" стало то, что дом расположен на безлюдной окраине населенного пункта Белогородка, рядом дома еще строятся.

Читайте такжеУбийство главы "Киевоблэнерго": стало известно, что бандиты сделали с его женой

Соседей у убитого Ивана Полывяного немного. Только в двух домах от его дома заметно, что рядом постоянно живут люди, за забором слышно собаку.

Поэтому в роковой вечер 24 сентября никто и не слышал никаких криков. Кроме того, на заборе высотой под 3 метра не видно камер видеонаблюдения или датчиков движения. Нет там охраны.

Дом Полывяного под Киевом / фото Эспрессо

Как сообщал УНИАН, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили владельца и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Убийство главы "Киевоблэнерго"
Теги: #убийство главы Киевоблэнерго#убийство Полывяного#дом Полывяного