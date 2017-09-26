Забитый до смерти в собственном доме глава "Киевоблэнерго" жил на пустынной окраине села (фото)

Журналисты показали дом убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Скорее всего, причиной такого дерзкого нападения на дом председателя правления "Киевоблэнерго" стало то, что дом расположен на безлюдной окраине населенного пункта Белогородка, рядом дома еще строятся.

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Соседей у убитого Ивана Полывяного немного. Только в двух домах от его дома заметно, что рядом постоянно живут люди, за забором слышно собаку.

Поэтому в роковой вечер 24 сентября никто и не слышал никаких криков. Кроме того, на заборе высотой под 3 метра не видно камер видеонаблюдения или датчиков движения. Нет там охраны.

Как сообщал УНИАН, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили владельца и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.