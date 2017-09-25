Сбежавший виновник ДТП на Столичном шоссе говорит, что его авто угнали (видео)

Полиция нашла владельца седана, причастного к ночной аварии на Столичном шоссе. Но тот уверяет: незадолго до этого его машину похитили неизвестные.

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BMW мчался по дороге и врезался в попутную легковушку - та от сильного удара несколько раз перевернулась и остановилась вверх тормашками. Ее водитель сквозь стекло вылетел на дорогу и погиб на месте.

Нарушившее BMW, говорят очевидцы, остановилось в нескольких метрах и загорелся. Водитель элитного седана с места происшествия скрылся.

Как сообщал УНИАН, на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, один человек погиб.