Сбежавший виновник ДТП на Столичном шоссе говорит, что его авто угнали (видео)
18:57, 25 сентября 2017Происшествия
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Водитель элитного седана сбежал с места ДТП на Столичном шоссе.
Полиция нашла владельца седана, причастного к ночной аварии на Столичном шоссе. Но тот уверяет: незадолго до этого его машину похитили неизвестные.
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BMW мчался по дороге и врезался в попутную легковушку - та от сильного удара несколько раз перевернулась и остановилась вверх тормашками. Ее водитель сквозь стекло вылетел на дорогу и погиб на месте.
Нарушившее BMW, говорят очевидцы, остановилось в нескольких метрах и загорелся. Водитель элитного седана с места происшествия скрылся.
Как сообщал УНИАН, на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, один человек погиб.
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