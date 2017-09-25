Смертельное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе BMW протаранил другой автомобиль и загорелся (фото)

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, один человек погиб. Об этом в Facebook сообщает Киив.Оперативний.

Сообщается, что BMW на большой скорости въехал в попутный автомобиль Chevrolet.

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От жесткого удара Chevrolet несколько раз перевернулся. Водитель вылетел через стекло на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

BMW остановился через 300-400 метров от места аварии и загорелся, а сам водитель в этот момент убежал, собрав вещи. Он объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего рынка" из-за сообщения о заминировании.