Смертельное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе BMW протаранил другой автомобиль и загорелся (фото)
08:11, 25 сентября 2017Происшествия
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Автомобиль BMW после столкновения загорелся, а водитель скрылся.
Один из автомобилей несколько раз перевернулся / фото facebook.com/KyivOperativ
На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП, один человек погиб. Об этом в Facebook сообщает Киив.Оперативний.
facebook.com/KyivOperativ
Сообщается, что BMW на большой скорости въехал в попутный автомобиль Chevrolet.
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От жесткого удара Chevrolet несколько раз перевернулся. Водитель вылетел через стекло на дорогу. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
BMW остановился через 300-400 метров от места аварии и загорелся, а сам водитель в этот момент убежал, собрав вещи. Он объявлен в розыск.
facebook.com/KyivOperativ
Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве эвакуировали посетителей "Житнего рынка" из-за сообщения о заминировании.
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