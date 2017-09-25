"Они были в масках": появились новые подробности жестокого убийства главы "Киевоблэнерго"

По данным предварительной судебно-медицинской экспертизы, председатель правления АО "Киевоблэнерго" Иван Полывяный, в чей дом вчера вечером ворвались неизвестные, был задушен. Нападавших было четверо, но подозреваемые пока не определены, рассказал руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Сегодня".

"Подозреваемых еще нет. Нападавших было четыре человека. Они были в масках", – рассказал он.

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Как сообщают в полиции, дом Полывяного не был оборудован техническими средствами безопасности, а преступники проникли через забор. Полывяный в этот момент находился во дворе. Злоумышленники его связали и затащили в дом, где находилась его супруга, после чего связали и ее. По информации полиции, нападавшие избили супругов, пытаясь выведать, где находится сейф.

"Сейф они не нашли, поэтому мужчину потащили в другую комнату. Уже есть предварительная судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила от механической асфиксии – его задушили", – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.