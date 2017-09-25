Жуткое ДТП с участием полицейских в Днепре: есть погибший (фото)

09:41, 25 сентября 2017
Происшествия
41 0

В результате ДТП пострадал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области.

В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo от полученных травм скончался в больнице / facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области в Facebook.

Не справившись с управлением, водитель автомобиля "Chevrolet" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем "BMW X5". В результате столкновения водитель "Chevrolet Aveo", 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

"В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника ГУНП в Днепропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода № 1 роты № 8 и пассажир - заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе BMW протаранил другой автомобиль и загорелся (фото)

По словам свидетеля происшествия, Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Назначены соответствующие экспертизы. Согласно предварительному заключению, водитель "BMW X5" был трезв. 

Ранее в Киеве возле "Лесной" произошло массовое ДТП - были разбиты 6 авто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Днепре#ДТП с участием полицейских в Днепре