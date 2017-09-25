Жуткое ДТП с участием полицейских в Днепре: есть погибший (фото)

В Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области в Facebook.

Не справившись с управлением, водитель автомобиля "Chevrolet" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем "BMW X5". В результате столкновения водитель "Chevrolet Aveo", 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

"В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника ГУНП в Днепропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода № 1 роты № 8 и пассажир - заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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По словам свидетеля происшествия, Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Назначены соответствующие экспертизы. Согласно предварительному заключению, водитель "BMW X5" был трезв.

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