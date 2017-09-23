В Бердичеве после града величиной с куриное яйцо объявили чрезвычайную ситуацию (фото)

В Бердичеве после града в ночь на 22 сентября величиной с куриное яйцо объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 23 сентября в Бердичеве объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня по факту повреждения накануне градом жилых домов и нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения.

Сегодня на месте происшествия работает оперативная группа УГСЧС в Житомирской области.

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"На базе Бердичевской городского совета организован прием заявлений от граждан и проведена оценка причиненного непогодой ущерба. В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1 тыс. 950 частных домовладений. Также требуют капитального ремонта или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра. Ориентировочная стоимость причиненных убытков превышает 6,4 млн. грн",- отмечают в ведомстве.

Бойцы ГСЧС уже начали аварийно-спасательные работы по перекрытию поврежденных кровель листами шифера, которые сорвало с жилых домов в результате сильного ветра, града.

"Восстановительные работы продолжаются с 22 сентября и продолжатся завтра. Решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введен в действие частично план реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации в Бердичеве и введен режим повышенной готовности для предприятий, учреждений и организаций, которые привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.