На Киевщине правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в г. Васильков Киевской области нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества - амфетамина.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что незаконное производство психотропов организовали жители Василькова в арендованном дачном доме.

По информации спецслужбы, лаборатория действовала полгода. Еженедельно наркодельцы изготовляли и сбывали почти 300 гр амфетамина.

«Клиентами злоумышленников были мелкие наркодилеры и посетители местных развлекательных заведений. Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников в центре Василькова при попытке сбыта очередной партии психотропов», - говорится в сообщении.

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Во время проведения обысков по месту жительства наркодельцов правоохранители изъяли оборудование, прекурсоры и химические вещества для изготовления амфетамина, почти 15 килограмм марихуаны. Общая стоимость изъятых наркотиков и прекурсоров превышает 1,5 млн грн по ценам «черного рынка».

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Одному из организаторов уже объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.