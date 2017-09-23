В Харькове женщина попала под трамвай

В Харькове трамвай сбил женщину. Она попыталась перейти пути по пешеходному переходу, но на красный свет, говорится в сюжете ТСН.

Этот случай зафиксировали камеры видеонаблюдения. Женщина даже не смотрела вокруг, когда пересекала колею, но водитель не успел затормозить. Трамвай всей своей массой на полном ходу врезался в женщину и еще несколько метров протащил ее по рельсам.

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Женщина выжила, ее доставили в больницу, она потеряла ногу. Сейчас в полиции проверяют информацию, что пострадавшая была в наушниках и могла не слышать приближения трамвая.

Ранее УНИАН сообщал, что в среду, 20 сентября, поздно вечером в районе улицы Тростянецкая 12 в Киеве под трамвай №8 попали мать с ребенком. Оба погибли.