В Киеве мать с ребенком попали под трамвай

В среду, 20 сентября, поздно вечером в районе улицы Тростянецкая 12 в Киеве под трамвай №8 попали мать с ребенком. Об этом сообщает "Киев оперативный".

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От полученных травм мальчик (примерно 6-7 лет) погиб на месте. Мать в тяжелом состоянии госпитализирована, однако позже умерла в больнице.

На месте работает следственно-оперативная группа, патрули полиции, бригады скорой медицинской помощи и бойцы ГосЧС.

Напомним, 15 сентября в столице напротив Куреневского парка под трамвай попал человек.