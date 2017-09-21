В Одесской области конфликт закончился стрельбой, четверо раненых

В с. Лебедевка Одесской области произошла стрельба. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Так, между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт, в результате которого мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные на авто с еврономерами обстреляли Porsche после столкновения

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст. 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, который привел к огнестрельному ранению трех гражданских лиц и участкового сотрудника полиции.

Кроме того, с места происшествия изъят пистолет травматического действия. Вскоре злоумышленника задержали. По словам правоохранителей, пострадавшие госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями.