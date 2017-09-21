В Одесской области конфликт закончился стрельбой, четверо раненых
Мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового сотрудника полиции.
В с. Лебедевка Одесской области произошла стрельба. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
Так, между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт, в результате которого мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия.
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По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст. 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, который привел к огнестрельному ранению трех гражданских лиц и участкового сотрудника полиции.
Кроме того, с места происшествия изъят пистолет травматического действия. Вскоре злоумышленника задержали. По словам правоохранителей, пострадавшие госпитализированы.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями.