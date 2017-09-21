В Тернополе женщина выпала из переполненного рейсового автобуса - водитель дал ей тысячу и поехал дальше

На Тернопольщине госпитализирована 59-летняя женщина, которая выпала из рейсового автобуса. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 21 сентября, около 9 ч на Збаражском повороте в Тернополе.

Читайте такжеВ Кременчуге на Днепре под винт двигателя моторной лодки попала девочка

По данным правоохранителей, в переполненном рейсовом автобусе "Гусятин-Тернополь" в какой-то момент под давлением пассажиров открылась дверь, и женщина выпала.

Водитель остановился, дал потерпевшей 1 тыс. грн и уехал, не дождавшись приезда скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали, по предварительным данным, у нее перелом ключицы. У женщины – амнезия, она ничего не помнит. Правоохранители просят откликнуться пассажиров, которые ехали в этом автобусе.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в центре Днепра, возле Мост-Сити Центра, девушка выпала из маршрутного такси.