Полицейский-взяточник попал в ДТП, убегая от следователей (фото, видео)

В понедельник, 18 сентября, следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками СБУ разоблачили на получении взятки заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецького отделения полиции Бахмутского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.

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В прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него оказывают давление сотрудники полиции, требуя систематического предоставления взяток за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов, сообщили в пресс-службе Донецкой прокуратуры.

Следователями прокуратуры задокументировано два факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3 тысячи и 5 тысяч грн.

Во время второй передачи средств правоохранитель пытался скрыться от следователей, в результате чего попал в ДТП.

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщение о подозрении.