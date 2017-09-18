На Полтавщине школьница упала с крыши девятиэтажки

На Полтавщине 15-летняя школьница упала с крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщает кременчугский отдел полиции.

Тело несовершеннолетней обнаружили около 09:00. Отмечается, что на крыше лежали личные вещи погибшей девушки.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Обстоятельства смерти школьницы устанавливают.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковске студент-первокурсник погиб, выпав с 9-го этажа общежития.