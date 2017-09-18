На Полтавщине школьница упала с крыши девятиэтажки
12:35, 18 сентября 2017Происшествия
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На крыше, с которой упала девушка, лежали личные вещи погибшей.
Иллюстрация REUTERS
На Полтавщине 15-летняя школьница упала с крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщает кременчугский отдел полиции.
Тело несовершеннолетней обнаружили около 09:00. Отмечается, что на крыше лежали личные вещи погибшей девушки.
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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Обстоятельства смерти школьницы устанавливают.
Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковске студент-первокурсник погиб, выпав с 9-го этажа общежития.
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