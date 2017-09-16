Спасатели продолжают разбирать конструкции сгоревшего здания детского лагеря в Одессе

Во время проведения поисковых работ и разборки конструкций уничтоженного огнем здания детского лагеря в Одессе на месте пожара были обнаружены тела двух погибших детей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, личные данные детей устанавливаются.

«Также получили травмы два ребенка, которых бригадами скорой медицинской помощи доставили в областную детскую клиническую больницу. Всех пострадавших от пожара разместили в соседних жилых корпусах и с ними проводят работу практические психологи ГСЧС. Работы по разбору конструкции здания продолжаются», – говорится в сообщении.

К ликвидации происшествия было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

Читайте такжеВ детском лагере в Одессе вспыхнул крупный пожар, есть пострадавшие (видео, фотогалерея)

ГСЧС сообщает, что на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. Было установлено, что пламенем охвачено деревянное здание комплекса по всей площади. Огонь порывами ветра быстро распространялся по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.

«Эвакуация детей была проведена администрацией до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Спасателями было немедленно организовано тушение пожара, защита от возгорания трех соседних деревянных зданий и поиск возможных пострадавших», – сообщили спасатели.

Пожар в 01:10 был локализован и в 01:54 ликвидирован на площади 560 кв. м., не допущен перенос открытого огня на соседние жилые корпуса.

О причине пожара пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, во время пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе пропали две девочки и мальчик.