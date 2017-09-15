В Киеве человек попал под трамвай (фото)
11:07, 15 сентября 2017Происшествия
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Общественный транспорт сейчас переполнен, движение трамваев по Кирилловской приостановлено.
В столице напротив Куреневского парка под трамвай попал человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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"В связи с этим движение трамваев по ул. Кирилловской приостановлено, а общественный транспорт переполнен", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают две бригады врачей "скорой", пытаются реанимировать.
Как сообщал УНИАН, из-за прорыва трубы на улице Кирилловской в Киеве временно заблокировано движение троллейбусов №6, 18, 25, 28, 33.
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