В Киеве сбили мужчину на Южном мосту: погибшего переехали несколько авто (фото)

В столице на Южном мосту неизвестный автомобиль сбил мужчину, после чего по погибшему проехали еще несколько авто. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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Как рассказали водители-свидетели инцидента, мужчину сбил неизвестный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. И уже лежачее тело переехали еще несколько автомобилей, впрочем, остановился только водитель Мерседеса. Как пояснил последний, он почувствовал, что на что-то наехал, а когда вышел из машины, то увидел тело мужчины.

Погибшему было около 35 лет. Врачам осталось лишь констатировать факт смерти. Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области грузовой автомобиль Renault Daf наехал на велосипедистку. Водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители задержали его через некоторое время.