Четыре станции столичного метро, которые закрывали из-за задымления, возобновили работу

Станции столичного метрополитена «Тараса Шевченко», «Петровка», «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь», которые закрывали из-за задымления в тоннеле, возобновили работу. Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

«Организовано челночное движение от «Майдана Незалежности» до «Оболони» по одной колее. Станции «Тараса Шевченко», «Петровка», «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь» - открыты», - говорится в сообщении.

В то же время пользователи в комменатариях сообщают, что ст.м. "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" закрыты, и людей туда не пускают.

Как передает корреспондент УНИАН, поезда со станции метро «Оболонь» до «Майдан Незалежности» и в противоположную сторону курсируют по одному пути. Интервал движения составляет 20-25 минут.

На станции «Контрактовая площадь» на пути в направлении до станции «Майдан Незалежности» стоит поезд. Машинисты не знают, когда будет восстановлено полноценное движение.

Дежурный по станции сказал в комментарии УНИАН, что причиной задымления стало короткое замыкание дроссельного трансформатора.

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Как сообщал УНИАН, в 18.37 в тоннеле столичного метрополитена между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Не работала на вход-выход станция «Контрактовая площадь», а также не работают «Петровка», «Тараса Шевченко» и «Почтовая площадь».