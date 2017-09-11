В Черкасской области пьяный офицер угрожал солдатам подрывом гранаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, 10 сентября около 19.30 во время погрузки военной техники на одной из станций в Черкасской области командир роты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал подчиненному личному составу взрывом гранаты во время построения.

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После того как он достал гранату и вытащил предохранительную скобу, военнослужащим подразделения удалось зафиксировать гранату в руке офицера и предотвратить трагедию.

Военной прокуратурой Черкасского гарнизона Центрального региона Украины в отношении военнослужащего высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины зарегистрировано уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом дисциплинарной власти).