Взрыв авто на Бессарабке: стало известно, кем приходилась Махаури пострадавшая женщина

В машине Тимура Махаури во время взрыва в центре Киева была просто знакомая женщина. Об этом журналистам Громадського рассказали родственники погибшего.

Сестра и жена, которые приехали из Грузии на опознание в Киев, подтвердили, что в машине была просто знакомая.

Читайте такжеКамера "поймала" момент взрыва авто на Бессарабке (новое видео)

Как рассказали люди из окружения Махаури, он сидел в кафе с друзьями, затем вышел и сел в машину, взрыв произошел почти сразу.

Женщина во время взрыва была сильна ранена. У нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвалось авто, в результате чего погиб водитель.

Впоследствии стало известно, во время взрыва авто в Киеве погиб гражданин Грузии Темур Махаури – боец добровольческого чеченского батальона имени шейха Мансура.