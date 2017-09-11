Взрыв авто на Бессарабке: стало известно, кем приходилась Махаури пострадавшая женщина
Некоторые друзья погибшего считают, что убийство заказали из Москвы.
В машине Тимура Махаури во время взрыва в центре Киева была просто знакомая женщина. Об этом журналистам Громадського рассказали родственники погибшего.
Сестра и жена, которые приехали из Грузии на опознание в Киев, подтвердили, что в машине была просто знакомая.
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Как рассказали люди из окружения Махаури, он сидел в кафе с друзьями, затем вышел и сел в машину, взрыв произошел почти сразу.
Женщина во время взрыва была сильна ранена. У нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвалось авто, в результате чего погиб водитель.
Впоследствии стало известно, во время взрыва авто в Киеве погиб гражданин Грузии Темур Махаури – боец добровольческого чеченского батальона имени шейха Мансура.