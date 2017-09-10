В Киеве произошел пожар в многоэтажке, погиб ребенок (фото)

17:09, 10 сентября 2017
Происшествия
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С 9-го этажа здания были эвакуированы женщина и два ребенка.

Пока неизвестны причины возгорания / фото facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Симиренко, 24. Возгорание произошло на восьмом этаже 9-этажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

facebook.com/DSNSKyiv

Согласно сообщению, погиб 5-летний мальчик.

facebook.com/DSNSKyiv

"После прибытия на место происшествия спасатели провели разведку и установили, что в квартире находятся люди. Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчину, которого госпитализировали с сильными ожогами, и женщину. Также с 9-го этажа были эвакуированы женщина и два ребенка. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 сотрудника личного состава", - говорится в сообщении столичной ГСЧС.

Причины пожара пока неизвестны.

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