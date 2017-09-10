В Киеве произошел пожар в многоэтажке, погиб ребенок (фото)

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Симиренко, 24. Возгорание произошло на восьмом этаже 9-этажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Согласно сообщению, погиб 5-летний мальчик.

"После прибытия на место происшествия спасатели провели разведку и установили, что в квартире находятся люди. Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчину, которого госпитализировали с сильными ожогами, и женщину. Также с 9-го этажа были эвакуированы женщина и два ребенка. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 сотрудника личного состава", - говорится в сообщении столичной ГСЧС.

Причины пожара пока неизвестны.