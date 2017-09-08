Россиянин хотел перейти украинскую границу и устроить "новую жизнь в Европе"

Военнослужащие Чопского отряда задержали гражданина России, который намеревался незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время несения службы пограничники заметили неизвестного, который двигался в сторону украинско-польской границы недалеко от села Лубня, что на Закарпатье. На помощь наряду от отдела "Верховина Быстрая" немедленно выслали группу реагирования, которая и задержала мужчину.

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Как потом пояснял правонарушитель, накануне он тщательно спланировал маршрут, решил самостоятельно пересечь границу в обход пунктов пропуска и попробовать новую жизнь в Европе. Однако замысел не удался, и мужчина был задержан на расстоянии 500 м от линии государственной границы.