В Киеве произошла погоня с перестрелкой (фото)

В Киеве на перекрестке ул. Дегтяревской и Зоологической произошла погоня с перестрелкой. Об этом передает 112 Украина, ссылаясь на слова очевидцев.

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"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали свидетели, отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.

Также, по словам очевидцев, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись. В настоящее время свидетели ждут приезда оперативной группы.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве неизвестный на автомобиле Geely из-за конфликта с водителем ВАЗ-2110 устроив стрельбу, тяжело ранив человека, и скрылся с места происшествия.