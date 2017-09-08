В Киеве произошла погоня с перестрелкой (фото)

15:40, 08 сентября 2017
Происшествия
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Также по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.

В столице опять стреляли / фото 112.ua

В Киеве на перекрестке ул. Дегтяревской и Зоологической произошла погоня с перестрелкой. Об этом передает 112 Украина, ссылаясь на слова очевидцев.

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"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали свидетели, отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.

Также, по словам очевидцев, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.  В настоящее время свидетели ждут приезда оперативной группы. 

Как сообщал УНИАН, в Николаеве неизвестный на автомобиле Geely из-за конфликта с водителем ВАЗ-2110 устроив стрельбу, тяжело ранив человека, и скрылся с места происшествия.

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Теги: #стрельба в Киеве#перестрелка в Киеве