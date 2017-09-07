На Житомирщине во время передислокации техники травмирован военнослужащий

На Житомирщине во время столкновения бронированного тягача и машины БМП - 2 травмировали военнослужащего.

Об этом УНИАН сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

Как отмечается в сообщении, этой прокуратурой по информации Житомирского зонального отдела Военной службы правопорядка начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

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"Так, 4 сентября 2017 года во время осуществления передислокации техники в составе колонны в Новоград-Волынском районе Житомирской области в результате нарушения правил вождения легкий бронированный многоцелевой тягач (МТЛБ) столкнулся с боевой машиной пехоты БМП-2. В результате этого один военнослужащий получил телесные повреждения",- сказано в сообщении. Характер травм военного сейчас устанавливают медики.

После этого на место аварии выехала следственно-оперативная группа вместе с военным прокурором гарнизона. Они провели первоочередные следственные действия, допросили свидетелей и изъяли соответствующие документы.

Сейчас по этому факту продолжается досудебное расследование.

"Уже назначены все судебные экспертизы, после получения результатов будет принято решение по производству", - уточнили в прокуратуре.

Расследование этого дела продолжается.