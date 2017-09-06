Скандал с отходами в консервах для армии: Минобороны привлекло к ответственности 16 чиновников

В Министерстве обороны Украины за некачественное продовольствие для армии к дисциплинарной ответственности привлекли 16 военных должностных лиц. Как сказано в сообщении украинского оборонного ведомства, Военная служба правопорядка в ВСУ с 30 июня по 3 июля 2017 года провела служебное расследование, которое выясняло причины и условия ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, которые поставляли в воинские части, и установки степени вины должностных лиц.

Читайте такжеСкандал с отходами в консервах для армии: Минобороны обвиняет поставщиков и обещает пересмотреть договоры

В Минобороны сообщили, что в Центре безопасности пищевых продуктов и ветеринарии были проведены лабораторные исследования консервов мясных из текущего обеспечения четырех производителей.

По результатам исследований установлено, что мясные консервы производителей ООО «Адамант 2000», «Визит» не соответствуют требованиям ГОСТА. В частности, в ходе служебного расследования независимой лабораторией Научно-исследовательского центра испытаний продукции образец продукции производителя ООО «Адамант 2000» не соответствует по органолептическим показателем (внешний вид) требованиям ГОСТ (в наличии сосудистые пучки и грубая соединительная ткань).

"В ходе проведенного служебного расследования были установлены факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, поставленных в военных частей, должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Вооруженных Сил Украины по организации и осуществлению контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность", - утверждается в сообщении.

"За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей властью министра обороны Украины к дисциплинарной ответственности привлечено 16 виновных должностных лиц — от командира подразделения до начальников управлений и служб", - отмечается в заявлении.

"На виновных наложены дисциплинарные взыскания от "предупреждения о неполном служебном соответствии" к рассмотрению на заседании аттестационной комиссии по вопросу дальнейшего прохождения военной службы", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, департамент госзакупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины выставил поставщикам питания для армии штраф на общую сумму свыше 2,8 млн грн.