"У нас в Молдове просто нет трамваев": в Одессе водитель попал в ДТП и "познакомился" с новым видом транспорта (видео)
14:30, 07 июля 2017Курьёзы
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В результате ДТП автомобилю снесло часть бампера, а на трамвае осталось несколько царапин.
На Французском бульваре в Одессе водитель автомобиля Lexus неожиданно для себя встретился с трамваем. ДТП произошло 6 июля, передает "Блокнот".
Lexus с молдавскими номерами врезался в трамвай. Водитель признал свою вину. Он утверждает, что не ожидал увидеть на улице электротранспорт.
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"У нас в Молдове просто нет трамваев. Я за машинами слежу, а о трамвае даже не подумал", - рассказал водитель.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобилю снесло часть бампера, а на трамвае осталось несколько царапин.
Как сообщал УНИАН, во Львове полиция и прохожие остановили трамвай, у которого отказали тормоза.
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