На Житомирщине за сутки уничтожили более ста боеприпасов на территории бывшего Игнатпольского полигона

На Житомирщине за сутки ликвидировали 5 пожаров и уничтожили более ста боеприпасов на территории бывшего Игнатпольского полигона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 2 сентября в 19:54 возник пожар в шлакоблочной новостройке в г. Коростене. На месте происшествия спасатели выяснили, что на 2 этаже шлакоблочной новостройки общей площадью 100 кв. м загорелись деревянные стройматериалы. Уже в 20:05 пожарные оперативно потушили пожар и не допустили распространения пламени на другие помещения.

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Также в течение суток бойцы ГСЧС Малинского района и пгт Пулини ликвидировано 2 пожара в деревянных хозяйственных помещениях. В Пулинах в результате пожара огнем уничтожено и само здание, и 6 тонн сена, что в ней хранились. Причины возгораний устанавливаются.

"Серьезную опасность для жизни и здоровья населения несут взрывоопасные предметы, оставшиеся на территории административных районов области со времен войны и вследствие военной деятельности. Ежедневно их обезвреживают специалисты группы пиротехнических работ Управления. В течение этого года ими выявлено и уничтожено 1 тыс. 210 единиц различных боеприпасов. Также 2 сентября продолжены работы по очистке от взрывоопасных предметов территории бывшего Игнатпольского военного полигона, где обнаружено и уничтожено 59 единиц артснарядов и 58 осколочных гранат", - сообщают в пресс-службе ведомства.