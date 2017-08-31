На Одесщине парень зарезал бывшего одноклассника прямо перед камерой наблюдения (видео)

В Одесской области 24-летнего парня зарезал бывший одноклассник. Преступление произошло в 5:30 утра на крыльце дома культуры села Орловка при свидетелях и прямо перед камерой наблюдения.

Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.

Видеозапись теперь является главным доказательством в уголовном деле. Нападающий попал ножом в шею, живот и между ребер пострадавшему. Раненый пытался сесть в свою машину, однако свидетели под руки ведут его в другое авто и исчезают. В больнице, к которой лишь 20 километров, они появляются через полтора часа – уже с мертвым телом.

Медики сетуют, что если бы мальчика привезли сразу, его можно было бы спасти. "Не вызвали, не поинтересовались, все эти ребята совершенно нетрезвые. Легкие медленно кровью сходят, это не повреждение аорты, которая три-четыре минуты – и человека нет. Здесь десятки минут, могли бы спасти, если бы своевременно доставили", - утверждает патологоанатом Андрей Думитраш.

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Причину промедления пока выяснить не удалось, потому что нападающий в бегах, а свидетели ни с журналистами, ни с жителями села не общаются. В полиции говорят, что их уже допросили, однако мотивов преступления так и не поняли. "Что стало мотивом, ни один из свидетелей пояснить не может. Вероятнее всего, это просто злоупотребление спиртным", - предполагает милиционер Вячеслав Дерменжи.

В клубе о трагедии теперь напоминают только следы крови, что въелись в бетонные ступени. Директор заведения и друг погибшего, чтобы восстановить картину преступления, отсмотрел все видео и поговорил с охранником.

"Свои ребята, односельчане, кто-то принес выпивку, сидели, отдыхали, ничего, никаких подозрений не было. И вот вдруг это случилось", - удивляется товарищ погибшего Георгий Налима.