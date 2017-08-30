Полиция ликвидировала бордель на съемной квартире в Днепре

Сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области ликвидировали бордель, который располагался на съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что клиентов местная жительница подыскивала среди своих знакомых. За час своей работы проститутки получали от 600 до нескольких тысяч гривень. Большую часть этих средств они передавали сутенерке.

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"Съемная квартира, где предоставлялись услуги проституток, находилась на ул. Курчатова вблизи железнодорожного вокзала. 28 августа 2017 года правоохранители провели там санкционированный обыск. В борделе правоохранители обнаружили двух посетителей, которых "обслуживали" две проститутки. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, контрацептивы, денежные средства и другие вещи, которые будут служить доказательствами преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об объявлении женщине подозрения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины и избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста.