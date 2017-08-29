Элитный алкоголь, деликатесы и косметика: во Львове поймали банду подростков-воров

Во вторник, 29 августа, в одном из магазинов Львова охрана зафиксировала на камеру видеонаблюдения кражу, которую совершила группа подростков, в возрасте 11-17 лет. Об этом сообщает полиция Львова.

На видео видно, как подростки прячут в сумки товары с прилавков. Они похищали только дорогие товары: элитный алкоголь, мидии, креветки, икру, шоколад и косметику.

Кражи начались еще 25 августа.

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Во время патрулирования, после очередной кражи из магазина, полиция увидела на улице одну из девушек, которая была на видео с группой воров. Впоследствии девочка в присутствии родителей призналась в содеянном.

Также патрульные установили всех участников группы. Родителей известили о возможной причастности их детей к неоднократным кражам.

В целом кражи совершали восемь девушек и четыре парня.