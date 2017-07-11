В Житомире вор, которого застали во время кражи, выпрыгнул из окна и сломал ногу. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 10 июля житомирянка, вернувшись домой, застал в квартире вора. Мужчина, не ожидая такой встречи, сначала закрылся в одной из комнат, а затем выпрыгнул из ее окна. В результате прыжка он травмировал ногу и был госпитализирован.

«На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции выяснили, что хозяйка дома около 16.00 вернулась домой и увидела сломанный замок в дверях. Когда женщина зашла в квартиру, то застал там незнакомца. Тот забаррикадировался в одной из комнат и попытался убежать, прыгнув из окна», - уточнили в полиции.

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Ему вызвали скорую помощь и доставили в житомирскую больницу, где впоследствии провели оперативное вмешательство.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

«У мужчины изъяты ювелирные изделия из серебра, похищенные из квартиры, а также инструмент, с помощью которого он сломал замок двери", - рассказал УНИАН начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока. «Сейчас мы проверяем, не причастен ли он к другим подобным квартирным кражам», - добавил он.

Сейчас 35-летнему подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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