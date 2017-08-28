ДТП с сыном Шуфрича: отец пострадавшего заверил, что не хочет мести

Пострадавший в ДТП с Нестором Шуфричем-младшим Алексей Мельниченко находится в сознании и пытается общаться. Об этом сообщил отец пострадавшего Виктор Мельниченко, который сегодня приехал в Киев, передает ТСН.

"На вид сын слабый, говорить не может, потому что подключен к системам. Но на вопросы реагирует адекватно, общается знаками. Врачи, которые им занимаются, говорят, что динамика улучшения состояния положительная", - рассказал Виктор.

По словам отца пострадавшего, узнавать, где исчез сын, пришлось через его друзей в Интернете, некоторое время родители не знали, что случилось с парнем.

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"Мы узнали о происшествии поздно – где-то через полсуток. Это и наша вина, конечно, потому что не взяли полных данных, где сын будет находиться, когда поедет в Киев. Через его друзей в Интернете нашли его. Он здесь находился несколько дней по вопросам трудоустройства. Он окончил аграрный университет по специальности мелиоратор, но в силу ряда причин не стал работать по специальности. Он хотел устроиться бариста, он уже работал по этой профессии дома", - сообщил мужчина.

Со стороной виновника аварии общение происходит плодотворно. После приезда отца пострадавшего проинформировали о всех обстоятельствах произошедшего и лечении, а также предложили перевезти Алексея в частную клинику, на что мужчина согласился.

"Злобы нет, они ведут себя по-человечески. Мы не хотим никакой мести. Единственное, что хотим, - это решить эту проблему. Проблему как для нас, пострадавшей стороны, так и для стороны виноватых. Наше единственное желание – это чтобы Алексей выздоровел и встал на ноги. С их стороны делается все возможное", - заверил Мельниченко.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Также в сети появилось видео с места ДТП с участием Шуфрича-младшего:

По последним сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП находится в реанимации без сознания.