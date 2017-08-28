На Житомирщине во время ДТП 18-летний парень смертельно травмировал 15-летнюю девушку

Вчера на Житомирщине во время аварии 18-летний парень смертельно травмировал 15-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, авария произошла ночью 27 августа в Новограде - Волынском. Все обстоятельства и причины выясняются в рамках начатого уголовного производства.

Предварительно установлено, что около половины первого ночи по улице Житомирской в городе Новограде-Волынском водитель автомобиля «DaewooLanos», 18-летний житель райцентра, совершил наезд на пешехода, 15-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.

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В результате аварии девушка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, и погибла на месте происшествия.

Событие квалифицировано по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожньогоруху или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортнимизасобами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках начатого досудебного расследования.