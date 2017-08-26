В Вышгородском районе Киевской области обнаружена свалка медицинских отходов

Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения в Вышгородском районе Киевской области свалки медицинских отходов.

Как сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области, десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и отходами органического происхождения лежали под открытым небом в лесополосе в одном из сел Вышгородского района.

На месте происшествия работали сотрудники Вышгородского отдела полиции и задокументировали незаконную свалку специфического мусора.

Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов.

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Также принимают необходимые меры по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.