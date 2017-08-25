Пограничники обнаружили подводный спиртопровод в Украину из Молдовы (фото)
Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга.
В Одесской области во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, пограничники отдела «Лиманское» обнаружили шланг диаметром 32 мм. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.
Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м.
Правоохранители продолжают мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.