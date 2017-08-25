В Винницкой области прямо во время движения загорелся поезд с пассажирами (фото)
13:58, 25 августа 2017Происшествия
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В поезде сообщением «Гайворон - Рудница» находилось 25 пассажиров.
В поезде было 25 пасажиров / фото vn.20minut.ua
В Винницкой области поезд с пассажирами загорелся прямо во время движения. Об этом сообщает местное издание «20 хвилин».
vn.20minut.ua
Отмечается, что на момент, когда произошло возгорание в поезде сообщением «Гайворон - Рудница» находилось 25 пассажиров. Отмечается, что машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находились люди.
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Инцидент произошел в семь часов вечера за пределами населенного пункта села Яланец. Прибыв на место, пожарные потушили огонь.
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