В Винницкой области прямо во время движения загорелся поезд с пассажирами (фото)

В Винницкой области поезд с пассажирами загорелся прямо во время движения. Об этом сообщает местное издание «20 хвилин».

Отмечается, что на момент, когда произошло возгорание в поезде сообщением «Гайворон - Рудница» находилось 25 пассажиров. Отмечается, что машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находились люди.

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Инцидент произошел в семь часов вечера за пределами населенного пункта села Яланец. Прибыв на место, пожарные потушили огонь.