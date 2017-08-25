Во Львовской области мотоцикл вылетел в кювет, погибли водитель и пассажирка-школьница

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла погиб 18-летний водитель и 14-летняя пассажирка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария произошла в четверг, 24 августа, в 19:30 на ул. Центральной в с. Летня Дрогобычского района.

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Водитель мотоцикла Spark Sp125r-21 во время поворота не справился с управлением, мотоцикл съехал в кювет и столкнулся с газовой металлической трубой. В результате полученных травм водитель погиб на месте. Его 14-летняя пассажирка умерла во время оказания медицинской помощи по дороге в больницу. Юноша и школьница проживали в селе Летня, где и произошло смертельное ДТП.

Проводится доследственная проверка.