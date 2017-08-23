На Харьковщине 20-летнего бойца АТО зарезали во время отпуска

В Харьковской области зарезали 20-летнего бойца АТО Владимира Гончарова, позывной Мєлкий, который находился в отпуске. Об этом сообщается на странице 72-й Гвардійськоїй ОМБр в соцсети Facebook.

Юноша сумел выжить после полугода, проведенных в промзоне. Но под Харьковом, на мирной территории, Владимиру нанесли два ножевых ранения.

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"Убит во время отпуска, дома, на мирной территории... Невысокого роста, худощавый - он водил нас по промзоне, показывал, где лучше пройти и на какой позиции живут самые героические парни. Казалось, знал здесь всех. Очень коммуникабельный, приветливый, хотя и застенчивый. У журналистов соберется много фрагментов видео с этим мальчуганом, которому не было еще и 20", - рассказали бойцы о покойном воине.