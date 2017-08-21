В Полтаве задержали полицейского и чиновника, которые собирали "дань" с нелегальных торговцев

В Полтаве правоохранители в субботу, 19 августа, задержали во время получения взятки от нелегальных торговцев полицейского и работника инспекции по контролю над благоустройством и санитарным состоянием города при Полтавском городском совете.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам прокуратуры Полтавской области Виталий Бойко.

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По словам прокурора, указанные лица наладили схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории центрального рынка Полтавы. Суммы ежемесячного вознаграждения должны были составлять от 100 до 1000 гривен с каждого предпринимателя, в зависимости от вида товаров и места торговли.

По данным пресс-службы СБУ, общая сумма ежемесячной собранной «дани» достигала ста тысяч гривен.

В случае не уплаты средств, подозреваемые угрожали предпринимателям привлечением к административной ответственности и изъятием товара.

В рамках досудебного расследования, сотрудники СБУ проверяют имеющуюся информацию о причастности к вымогательству денег отдельных руководителей задержанных полицейских.

После получения неправомерной выгоды указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством). В ходе обыска у них изъято более 7000 грн. Досудебное расследование продолжается.