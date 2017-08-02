На Житомирщине на взятке задержали председателя сельсовета, которая требовала деньги за выделение земли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды сельским председателем одного из сельских советов Житомирщины.

В среду, 2 августа, во время проведения следственных действий, прокуратурой области совместно с работниками Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции в области в одном из райцентров разоблачили сельского голову во время получения неправомерной выгоды.

Председатель сельского совета, 34-летняя жительница Пулинського района, требовала и получила от местного жителя денежное вознаграждение в размере 26 тыс. грн за выдачу решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства относительно выделения в частную собственность 0,05 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

Неправомерную выгоду изъято.

Сейчас проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 ( взятка) Уголовного кодекса Украины проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.