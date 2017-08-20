В Киеве горит трава на площади почти 4 га: пожарные задействовали автотракторную технику (фото)

В Киеве продолжается локализация возгорания травяного настила на территории около 4 га на проспекте Броварском в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило 20 августа в 15:34.

К месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 4 га», - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, на месте происшествия всего задействовано 8 единиц основной и специальной техники и 47 человек личного состава от ГСЧС, 4 водоподвозных автомобиля и 2 трактора коммунальных служб.

«Сложность тушения пожара заключается в отсутствии источников водоснабжения, поэтому тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по периметру с помощью автотракторной техники были пропаханы минерализованные полосы», - добавили в ведомстве.

Пожар локализован в 20:02. Ликвидация пожара продолжается.