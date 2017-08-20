Правоохранители нашли похитителей служебного Lexus замглавы Нацполиции
Трех организаторов похищения задержали.
Национальная полиция разоблачила группу угонщиков, которые в том числе украли служебный автомобиль заместителя председателя Нацполіції Александра Фацевича. Об этом сообщил председатель Нацполіції Сергей Князев в Тwitter.
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«Обезвредили группу из 5 угонщиков автомобилей, которые украли и авто Национальной полиции и прятали в Обуховском районе», - написал Князев.
По его словам, трех организаторов задержали.
Как сообщал УНИАН, 18 августа в Киеве неизвестные похитили служебный автомобиль заместителя председателя Нацполіції Фацевича.
Обезвредили группу 5 угонщиков,которые украли и авто НПУ и прятали в Обуховском р-не. Трех организаторов задержали.— Сергей Князев (@knyazevsergii) August 20, 2017
P. S. Говорил,что задержим pic.twitter.com/B8Yr9rpf0x