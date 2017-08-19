Украденный служебный "Лексус" как символ реформированной полиции

В пятницу появилась информация, что у зама начальника Национальной полиции Украины Александра Фацевича украли служебный «Лексус». Ночью, из-под дома водителя Фацевича. Ближе к вечеру в Нацполиции официально это подтвердили и выразили уверенность, что ценный автомобиль (никак не маркированный, как полицейский) обязательно найдут.

Машина – представительский «Лексус»: видать, попроще служебный транспорт молодому руководителю-реформатору полиции иметь не по чину

С какой стороны ни посмотри - примечательная история. И тем, что машина – представительский «Лексус»: видать, попроще служебный транспорт молодому руководителю-реформатору полиции иметь не по чину. И тем, что «ночует» эта служебная машина не в гараже, а под шоферским забором: видать, «самому» водителю «самого» молодого руководителя-реформатора утром-вечером в служебный гараж мотаться - тоже не по чину (что, кстати, вообще нонсенс – после подрывов автомобилей не только журналиста Шеремета, но и полковников СБУ и разведки). И тем, что, придя на заявленную пресс-конференцию, Фацевич, услышав вопрос об угнанной машине, просто убежал от журналистов, отправив всех «в пресс-службу»: видать, по чину - зарплату с налогоплательщиков получать, служебный «Лексус» с водителем содержать, да на имиджевом брифинге красоваться, а как на вопрос ответить – так сразу «занят»?

В принципе, по сравнению с обыском в доме у другого руководителя-реформатора МВД Вадима Трояна, во время которого никакой взятки, конечно же, не нашли, потеря служебного «Лексуса» выглядит вообще невинно. Напомню, по словам генпрокурора, ГПУ и СБУ искали, но не нашли два миллиона гривен в жилище заместителя министра внутренних дел. Сам же невинный и «оболганный» Троян не спешит в суд против СМИ (напрямую указавших его имя, размер «взятки» и даже разместивших фотографии с обыска) с исками о клевете-чести-достоинстве… Кстати, интересно, а у него какая служебная машина (по чину) – «Порш», «Инфинити», «Мазератти»?

Понятно, что так необходимые Украине реформы (а полиция – самая-пресамая реформированная, по факту, структура) направлены на улучшения. И если какое-то улучшение произойдет не только для общества, но и для самого объекта реформ – Бога ради. Просто хотелось, чтобы именно в такой последовательности. Потому как персональные служебные улучшения в виде «Лексусов», их содержания и обслуживания за собранные с простого народа налоги – это хорошо только тогда, когда и народу при этом где-то вздохнулось легче.

За окном – жара, асфальт плавится, но целое лето, несмотря на одиночные запретные акции, в основном, в телевизоре, Киев беспрерывно бороздят громадные грузовики и фуры

Далеко ходить не будем, про машины – так про машины. Где же стало легче простому автомобилисту, который, кроме налогов, еще и с каждого литра бензина из своих, а не казенных, государству на обеспечение его работы, в том числе и полиции, платит? За окном – жара, асфальт плавится, но целое лето, несмотря на одиночные запретные акции, в основном, в телевизоре, Киев беспрерывно бороздят громадные грузовики и фуры. На трех мостах - Южный, Дарницкий, Патона - лично я их десятками наблюдаю ежедневно. Ими забиты столичные набережные – как на левом берегу, так и на правом. Эти тяжеловозы уже стали проскакивать на Крещатике и Владимирском спуске, втискиваться в Парковую дорогу и даже карабкаться вверх по Грушевского – о чем свидетельствует вид из окон офиса УНИАН на Европейской площади. Полиции же, при этом, не видно.

Если это происходит на центральных столичных улицах, что же тогда делается в регионах?

Или другой, уже ставший традиционным вид нарушений, но уже порискованней: в обход всех правил дорожного движения, группки по несколько машин «прорываются» между автомобильными потоками с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского. Объясню: после изменения здешней разметки на перекрестке, ехать можно только в объезд. А он уже неделю перекопан. И других вариантов просто нет. Но полиции, чтобы это разруливать, тоже нет. Остается только вот так и «ломиться» - на свой страх и риск.

Но самое смешное, что когда полиция есть (например, перед репетицией парада), причем есть в большом количестве – и пешие, и на патрульных машинах, и даже с модными «леденцами» вместо старых гаишных палок, - толку с этого все равно нет. Потому что ни один из всех этих патрульных полицейских не смог мне сказать – открыт ли уже перекопанный объезд? Они не знают, хотя находятся в 300 метрах. Знают только, что движение они перекроют «через 4 минуты», то есть в 18.30. Хотя во всех официальных объявлениях по этому поводу время перекрытия было указано 21.00. Транспортный коллапс в центре ждать себя не заставил… Происходит все в точности по сценарию, который мы уже переживали пару недель назад с Крещением Руси, когда центр тоже неожиданно «закрыли» на три часа раньше официально объявленного времени, и город стал.

Впрочем, высоким начальникам, в том числе, из МВД, это не помеха. Потому что (имеется такая информация), когда им надо, специально оставленная из прошлой ГАИ двадцатка инспекторов выставляется на нужный маршрут, чтобы «без шуму и пыли», т.е. тихонько и без пафоса (на старых своих ВАЗах, а не на бросающихся в глаза Приусах и Аутлендерах) «обеспечить проезд» по пробкам «охраняемому лицу» или министерскому начальству. Или неправду люди говорят?

О количестве нарушений ПДД на дорогах, о все возрастающем числе ДТП, в том числе с человеческими смертями нам, журналистам, уже самим писать страшно. По последней информации, Украина является одним из мировых лидеров по количеству погибших на дорогах. Увы, и это тоже – один из результатов реформирования сегодняшней полиции.

Конечно, у полиции, кроме дорог, еще много других разных задач, но о них не сегодня. Сегодня я думаю, что «Лексус» Фацевича найдут. Только, вот, если бы еще нашли тысячи других угнанных машин, принадлежащих не чинам из полицейской верхушки, а гражданам попроще (объявлениями о которых переполнен Фейсбук) – вот это был бы результат!

Потому что, в отличие от замначполиции, простые граждане после угона их авто ходят ногами. А спешащего по неотложным делам Фацевича, пока его «Лексус» ищут, с пятничной пресс-конференции от назойливых журналистов из-под Украинского дома умчал белый служебный «Фольцваген». Время дорого, реформа на марше.

Елена Милосердова