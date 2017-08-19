В Днепропетровской области пытаются потушить лесной пожар

На Днепропетровщине в течение дня пытались потушить масштабный лесной пожар. Кроме традиционной техники, спасатели привлекли два самолета и вертолет, что выливают тонны воды с неба, говорится в сюжете ТСН.

Петропавловское лесничество вспыхнуло около 9:00 утра. За сильной жары и мощного ветра огонь быстро охватил 55 гектаров. Половина площади возгорания – это верховой лес. Угрозы для населенных пунктов пока нет, сообщают спасатели. В то же время есть риск распространения пламени – через сильные порывы восточного ветра до 12 метров в секунду.

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Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 21:00 18 августа к тушению пожара было привлечено 155 человек, 38 единиц пожарной и специальной техники. Для проведения тушения привлечено от ГСЧС 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Авиацией ГСЧС на очаги пожара осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды). Также, к вечеру удалось локализовать два очага пожара.

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Как сообщалось, площадь лесных пожаров в Украиневыросла в десять раз, а количество кадров охранников леса уменьшилась прямо пропорционально. Лесников востока и юга забыли записать в программу расходов государственного бюджета, поэтому теперь свою зарплату вынуждены пересчитывать для них лесники запада и центра Украины. В течение 15-18 августа на территории Украины ожидалась пожарная опасность 5-го класса. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.