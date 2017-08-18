В Полтаве неравнодушный мужчина спас ребенка из раскаленной солнцем машины

На днях в Полтаве мужчина вызвал полицию, заметив, что в припаркованном автомобиле находится маленький ребенок, и он застрял между сиденьями авто. Об этом сообщает полиция области.

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Прибыв по указанному адресу, экипаж патрульных обнаружил разбитое переднее левое стекло в автомобиле и мать с ребенком рядом.

При выяснении обстоятельств происшествия оказалось, что гражданин, проходя рядом с парковкой, услышал, как в автомобиле плачет ребенок. Пытался найти владельца авто, но ему это не удалось. Подойдя к автомобилю, по его словам, увидел, как ребенок упал между сиденьями и перестал двигаться. Мужчина вызвал патрульную полицию и, решив, что ждать нет времени, разбил стекло и вытащил ребенка.

"Спустя некоторое время к автомобилю вернулась мать, забрала ребенка и была возмущена действиями гражданина. Мать сообщила, что ребенок (3 года) спал и она отлучилась на 10 минут, оставив ребенка закрытым", - сообщили в полиции.

На тот момент температура воздуха была 33°С. В полиции подчеркнули, что каждые 10 минут температура в закрытом авто увеличивается на 3-5°С.