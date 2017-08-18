В Днепре бросили гранату в квартиру беременной девушки (фото)

В пятницу, 18 августа, на Слобожанском проспекте, 14, в Днепре в окно квартиры неизвестные бросили гранату. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

"Я проснулась утром, где-то около 04:00, от того, что услышала звук, похожий на звук разбившейся бутылки. Но проверять, что произошло, не стала, подумала, что это на улице. Уже в 07:00 муж пошел выгуливать собаку и тогда мы обнаружили разбитое с внешней стороны окно на кухне, а на улице под ним - гранату. Сразу после этого вызвали полицию", - рассказала беременная жительница квартиры.

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Она уточнила, что человеком, который хотел бы навредить ее семье, был бывший работодатель матери, который в последнее время через сообщения угрожал семье.

"Мама работала, разносила посылки. Один раз нужно было отправить деньги за них, она отправляла "Новой почтой", но часть суммы не дошла работодателю, деньги потеряли на почте, и в этом обвинили маму. Теперь он требует от нас эти деньги и угрожает мне и моему будущему ребенку", — пожаловалась женщина.

Издание уточняет, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Как оказалось, обнаруженная граната РГД была учебной и не могла нанести серьезного вреда.

Напомним, ранее в Днепре парень "отдыхал" на лавочке во дворе жилого дома с пистолетом и гранатой. Во время проверки документов и при поверхностном осмотре мужчины в кармане его шорт полицейские обнаружили магазин с тремя патронами калибра 9 мм.