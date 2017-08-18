В Днепре бросили гранату в квартиру беременной девушки (фото)

13:04, 18 августа 2017
Происшествия
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По мнению девушки, это сделал бывший работодатель матери, который в последнее время через сообщения угрожал семье.

Обнаруженная граната РГД была учебной и не могла нанести серьезного вреда / Информатор

В пятницу, 18 августа, на Слобожанском проспекте, 14, в Днепре в окно квартиры неизвестные бросили гранату. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

В Днепре в жилой дом бросили гранату / Информатор

"Я проснулась утром, где-то около 04:00, от того, что услышала звук, похожий на звук разбившейся бутылки. Но проверять, что произошло, не стала, подумала, что это на улице. Уже в 07:00 муж пошел выгуливать собаку и тогда мы обнаружили разбитое с внешней стороны окно на кухне, а на улице под ним - гранату. Сразу после этого вызвали полицию", - рассказала беременная жительница квартиры.

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Она уточнила, что человеком, который хотел бы навредить ее семье, был бывший работодатель матери, который в последнее время через сообщения угрожал семье.

В Днепре в жилой дом бросили гранату / Информатор

"Мама работала, разносила посылки. Один раз нужно было отправить деньги за них, она отправляла "Новой почтой", но часть суммы не дошла работодателю, деньги потеряли на почте, и в этом обвинили маму. Теперь он требует от нас эти деньги и угрожает мне и моему будущему ребенку", — пожаловалась женщина.

Издание уточняет, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Как оказалось, обнаруженная граната РГД была учебной и не могла нанести серьезного вреда.

Напомним, ранее в Днепре парень "отдыхал" на лавочке во дворе жилого дома с пистолетом и гранатой. Во время проверки документов и при поверхностном осмотре мужчины в кармане его шорт полицейские обнаружили магазин с тремя патронами калибра 9 мм.

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Теги: #граната в Днепре#в дом бросили гранату