На Одесщине в ДТП погиб военный

Сегодня в Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».

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«Сегодня в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в результате неосторожности и, как следствие, несчастного случая, погиб военнослужащий», – говорится в сообщении.

По данному факту Военная служба правопорядка и Национальная полиция проводят следственные действия. Также назначили служебное расследование. «Командование и личный состав воинской части, где служил погибший, искренне сочувствует родным и близким потерпевшего», - отметили в пресс-службе.