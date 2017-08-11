Подозреваемым в хищении средств из проекта "Стена" назначили залогов на 25 миллионов

Подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена») избрали меры. Соответствующее решение вынес Соломенский райсуд Киева, передает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что общая сумма залогов составляет около 25,5 млн грн.

А именно:

- начальнику Управления строительства департамента ресурсного обеспечения ГПСУ, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,2 млн грн;

- старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ (ч.5 ст.191 ч.1 ст.366 УК Украины) – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс. грн;

- бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ (ч.5 ст.191 ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины) – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,2 млн грн;

- директору ООО «АЗИ» (ч. 5 ст.191 УК Украины) – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн;

Читайте такжеПо делу о хищении средств проекта "Стена" могут появиться новые подозреваемые – НАБУ

- бывшему директору ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины» (ч.5 ст.191 ч.1 ст.366 УК Украины) – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс. грн;

- директору и учредителю ООО «Стройцентр «Витязь» (ч. 5 ст.191 ч.1 ст.366 УК Украины) – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,2 млн грн;

- лицу, которая выполняла роль посредника (ч.5 ст 27, ч.5 ст. 191 УК Украины), – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство детективов и прокуроров в полном объеме.

Как сообщал УНИАН ранее, 8 августа в деле о хищении средств проекта "Стена" было задержано шесть человек. Задержание проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий допустил возможность новых задержаний по делу хищения средств для строительства стены на границе с Россией.