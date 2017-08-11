Убийство и поражение электрошокером: появились подробности кровавого инцидента в Днепре

Утром пятницы, 11 августа, в центре Днепра стреляли. Один человек погиб, еще двое травмированы. Стрельба произошла на пятом этаже новостройки. Соседей здесь почти нет, поэтому выстрелы могли слышать только ремонтники.

Выстрелы прозвучали около 10:00 утра, когда строители работали на объекте. Впрочем, уверяют, что ни один из них ничего не слышал. Поэтому появлением полицейских - были удивлены, сообщает "5 канал".

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"Мы по "наружке" работали, не видели, что там творится. Полиция прибыла, свою работу делает – и мы свою", - говорят работники.

На лестнице новостройки полиция обнаружила тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. С места убийства полиция изъяла более десятка гильз. Еще двое человек - 48-летний мужчина и 34-летняя женщина потерпели поражения электрошокером. Они были рядом с местом преступления, их уже допросила полиция. Впоследствии женщину госпитализировали в больницу скорой помощи. Сейчас пострадавшую охраняют.

"Ее состояние стабильное. Поскольку она находится в шоковом состоянии, ее госпитализировали в отделение реанимации кардиологического профиля", - сообщил заместитель главного врача скорой помощи Дмитрий Алейник.

Личные данные убитого и пострадавших полиция не сообщает, ссылаясь на тайну следствия. На месте убийства криминалисты привлекли и кинологов. Но пока на след преступников выйти не удалось.

"Мы отрабатываем все версии данного правонарушения. Сейчас по городу и по области введен план "Сирена". Продолжаются поиски злоумышленников", - отметила начальник отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

О мотивах преступления правоохранители не рассказывают, но считают, что убийство было преднамеренным - именно по этой статье открыли уголовное производство.